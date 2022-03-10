Пекин, , 08:57 — REGNUM США усиливают давление на Китай, Пекин в этой связи готов принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил на пресс-конференции в ходе двух сессий высших консультативного и законодательного органов страны.

Ван И U.S. Department of State

По словам главы китайского МИД, США пытаются сформировать собственный блок для усиления давления на КНР. Китай намерен твёрдо защищать национальный суверенитет.

«Китайская Народная Республика — независимое суверенное государство, мы имеем полное право принять все необходимые меры для защиты своих законных прав», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Пекин не стремится соперничать с Вашингтоном, ведь такая стратегия — пережиток прошлого. США в последнее время ведут себя «безответственно на международной арене».

Пекину и Вашингтону следует взаимодействовать на равноправной основе, уважать друг друга, содействовать гармоничному стабильному развитию двусторонних отношений, отметил Ван И.

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