Пекин, 10 марта 2022, 08:57 — REGNUM США усиливают давление на Китай, Пекин в этой связи готов принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил на пресс-конференции в ходе двух сессий высших консультативного и законодательного органов страны.
По словам главы китайского МИД, США пытаются сформировать собственный блок для усиления давления на КНР. Китай намерен твёрдо защищать национальный суверенитет.
«Китайская Народная Республика — независимое суверенное государство, мы имеем полное право принять все необходимые меры для защиты своих законных прав», — подчеркнул министр.
Он добавил, что Пекин не стремится соперничать с Вашингтоном, ведь такая стратегия — пережиток прошлого. США в последнее время ведут себя «безответственно на международной арене».
Пекину и Вашингтону следует взаимодействовать на равноправной основе, уважать друг друга, содействовать гармоничному стабильному развитию двусторонних отношений, отметил Ван И.
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