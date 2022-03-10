Абу-Даби, , 08:56 — REGNUM Журнал Forbes назвал Нахиду Фарид, члена парламента в бывшем правительстве Афганистана, и Зарифу Гаффари, бывшего мэра Майданшахра, среди лауреатов премии Сhange Мaker Award. Об этом сообщает «Шафакна».

В хиджабе (сс) Ifrah Akhter

Награда была вручена им на церемонии в Абу-Даби.

«Они неустанно работали, чтобы помочь преодолеть барьеры, которые мешают женщинам быть активными членами гражданского общества», — пишет Forbes.

Нахида Фарид и Зарифа Гаффари покинули Афганистан в прошлом году после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над страной.

Но несколько дней назад возвращение Зарифы Гаффари в Афганистан попало в заголовки газет. В интервью СМИ она сказала, что не будет заниматься политической деятельностью и будет служить народу своей страны «неполитическими» способами.