Сеул, , 08:55 — REGNUM Стоимость бензина в Южной Корее достигла максимального более чем за восемь лет уровня из-за роста мировых цен на нефть в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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Согласно опубликованным данным, по состоянию на 10 марта 9:10 по местному времени средняя стоимость литра бензина составила 1904,35 вон (~$1,55), что на 11,9 вон (~$0,0097) больше, чем день назад.

Известно, что показатель выше 1900 вон (~$1,55) зафиксирован впервые с октября 2013 года. Самый высокий показатель в стране был отмечен в период с августа по октябрь 2012 года, когда литр бензина стоил больше 2 000 вон (~$1,63).

Скачок цен произошел в связи с опасениями по поводу срывов поставок нефти на мировом рынке из-за ситуации на Украине. Отмечается, что на Россию приходится менее 5% импорта сырой нефти Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе правительство Южной Кореи приняло решение о продлении до конца июля действия сниженного налога на топливо.

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