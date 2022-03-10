Владивосток, 10 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Первые денежные пособия на детей от 8 до 16 лет, которые инициировал президент РФ Владимир Путин, приморские семьи получат в мае сразу за два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Выплаты на детей

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Пособие будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход будет меньше величины прожиточного минимума, установленной в Приморье.

«По нашей оценке, эта мера поддержки позволит увеличить доход более 30 тысяч семей региона. Пособие будет назначаться на 12 месяцев», — сказала министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости — учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей.

Минимальный размер выплаты составит 8012,5 рубля, максимальный — 16 025 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, заявил 3 марта президент России Владимир Путин.