Ташкент, , 08:53 — REGNUM В Узбекистане до 1 января 2024 года доля женщин в составе работников Министерства экономразвития и сокращения бедности, Мининвестиций и внешней торговли, Минфина и Государственного налогового комитета, а также организаций их системы должна быть доведена минимум до 30%.

Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин».

Также, согласно документу, к этому же сроку должно быть обеспечено назначение из числа женщин не менее одного заместителя руководителя во всех государственных органах и учреждениях, а также организациях, в уставном капитале которых государственная доля составляет 50% и более.

«Это требование не является обязательным, если руководителем организации является женщина или в ней имеется одна должность заместителя руководителя», — говорится в документе.

Указом также регламентирована организация в Академии государственного управления отдельных учебных курсов по подготовке женщин-руководителей и ежегодное обучение на этих курсах не менее 100 женщин.