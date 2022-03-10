Париж, , 08:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал «скорость» принятия решений и «историческое единство», проявленное ЕС, во время встречи президента с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Неформальный саммит ЕС пройдет в Версале. На саммите обсудят ситуацию вокруг Украины.

«За последние две недели европейская координация была очень тесной, с исторической скоростью и единством, в тесном контакте с другими странами-членами НАТО и странами G7», — отметил президент Франции.

Премьер-министр Нидерландов поприветствовал прямые контакты Эммануэля Макрона с президентом России. Марк Рютте также заявил, что для ЕС «невозможно» прекратить импорт газа и нефти, как решили Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, обсудить проект отказа от покупок российской нефти, угля и газа, с целью снизить зависимость от энергоресурсов России намерены главы государств и правительств Евросоюза.

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