Москва, 10 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Центральный банк России снова решил не возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Утренние и вечерние торги не проводятся уже 10 дней, сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Торги на валютном рынке, на рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 по мск и завершатся в 18:45 по мск.

В пресс-службе ЦБ РФ добавили, что режим работы Мосбиржи на 11 марта будет объявлен на официальном сайте ЦБ РФ до 09:00 по мск.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России перестал проводить утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже с 28 февраля.

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