Версаль, Франция, , 08:51 — REGNUM В ходе неформального саммита лидеров стран Европейского союза, который состоится во Франции с 10 по 11 марта, его участники намерены поддержать вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации.

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Официальные лица заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что её будущее связано с Европейским союзом после того, как Киев, у которого теперь есть соглашение об ассоциации с ЕС, подал заявку на полноправное членство в союзе вскоре после начала военной спецоперации России, пишет издание.

При этом отмечается, что так быстро, как Киев хотел бы, Украина не сможет получить членство в ЕС.

«Они (официальные лица — прим. ИА REGNUM) также заявили, что, несмотря на давление со стороны стран Прибалтики и Польши, предоставление Украине какого-либо ускоренного доступа к блоку маловероятно, не в последнюю очередь потому, что это создало бы немедленные проблемы с другими кандидатами, такими как Грузия или Молдавия, и теми, кто уже находится в процессе, такими как Македония, Черногория, Албания или Сербия», — указано в материале.

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«Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации», — пояснил один из чиновников ЕС.

По его словам, «предложить больше сейчас было бы невозможно». При этом ряд чиновников полагают, что предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС откроет этой стране чёткую «европейскую перспективу», даст надежду, в которой она сейчас нуждается, чтобы «противостоять российской агрессии», не принимая при этом никаких твердых обязательств по принятию Украины в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский направил обращение с просьбой принять страну в ЕС. Главы МИД ряда стран Евросоюза эту идею поддержали. Власти США в свою очередь не уточнили, поддерживают ли они приём Украины в Евросоюз, и подчеркнули, что этот вопрос могут решить только страны — члены Евросоюза.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что, возможно, в будущем Украина будет принята в состав Европейского союза, однако на сегодняшний день этот вопрос не актуален. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что называть возможные сроки вступления Украины в Евросоюз пока не стоит.