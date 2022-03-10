Чита, 10 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Порядка 60 тысяч школьников Забайкалья сегодня, 10 марта, принимают участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Он проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика»

Wikia.com Квантовый механизм

Занятия по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» пройдут с использованием разработок Госкорпорации «Росатом», сообщила заместитель министра образования и науки Забайкалья Наталия Шибанова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

«Урок цифры» будет состоять из теоретической части и блока с упражнениями (игрового тренажера).

«Десятиминутный фильм о принципах квантовой физики, устройстве нашего мира и практическом применении квантового компьютера поможет школьникам лучше понять растущий интерес к новому типу вычислительных устройств. В то же время игровые задания по обучению квантовому программированию позволят популяризировать науку среди учащихся 1−7 и 8−11 классов», — отметила Шибанова.

Приступить к уроку можно на сайте в любое время.

«Формирование кадрового резерва для квантовой индустрии — одна из ключевых задач, над которой мы работаем. Важно, чтобы школьники уже с начальных классов понимали, как в действительности устроен мир, и что квантовые эффекты — не что-то чужеродное. Чем раньше ребята научатся жить с этим осознанием, тем быстрее у них появятся идеи, как их правильно использовать. Росатом с нуля создает новую отрасль, поэтому участие в таких образовательных проектах, как «Урок цифры» — значимая часть стратегии по поиску талантливых детей и популяризации науки», — отметил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

Квантовые компьютеры обещают прорыв не только в информационных технологиях, но и в целом ряде смежных областей — физике, химии, биологии, медицине, транспорте и других, считает заместитель директора АНО «Цифровая экономика» по направлению «Кадры для цифровой экономики» Юлия Горячкина. По её словам, чтобы завтра российские компании могли соответствовать высокому уровню требований отрасли, важно сегодня заинтересовать и увлечь будущих разработчиков.

«Россотрудничество уже не первый год поддерживает «Урок цифры». Мы считаем, что подобные проекты дают прекрасное представление о России за рубежом как о стране, в которой быстрыми темпами развиваются IT-технологии, где широкую общественность знакомят с новыми знаниями в этой сфере, повышают цифровую грамотность», — отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Напомним, «Урок цифры» проводится в России с 2018 года. Это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Реализуется он в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Ведущие IT-компании разрабатывают для проекта уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения.

Партнерами «Урока цифры» в 2021—2022 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», «Яндекс», «1С», VK и «Росатом». Технологические партнеры — международная школа программирования «Алгоритмика». Организаторы «Урока цифры» — АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры РФ.