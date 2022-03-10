Новотроицк, Оренбургская область, , 08:50 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор по делу о мошенничестве, в результате которого родители тяжелобольных детей лишились денег. Об этом сообщает Новотроицкий городской суд.

Суд

Двое заключенных признаны виновными в трех преступлениях и в четырех покушениях на хищение чужого имущества путем обмана. Мужчины звонили в различные благотворительные фонды и медучреждения, чтобы получить информацию о больных детях и их родителях, организовавших сбор денег на лечение. Введенные в заблуждение работники фондов сообщали родителям больных детей контактный телефон «благотворителя», готового оплатить лечение их ребенка. Затем злоумышленники убеждали своих жертв, что могут перевести для лечения ребенка крупную сумму денег, но для этого им необходимо перечислить им на счет деньги для оплаты банковской комиссии за перевод благотворительной помощи. Согласившиеся на эти условия родители перечисляли деньги, а злоумышленники похищали деньги и общение с родителями больных детей прекращали. Ущерб оценивается в 1,015 млн рублей.

Установлено еще четыре случая, когда мошенникам не удалось обмануть родителей больных детей. Они отказались перечислять деньги.

Суд приговорил одного фигуранта к семи с половиной годам лишения свободы с ограничением свободы на два года, а второго — к 11 годам и шести месяцам с ограничением свободы также на два года. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.