Кызылский район, Тува, , 08:48 — REGNUM В Туве за праздничные выходные зарегистрирована одна авария, в которой погиб человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ДТП произошло рано утром 7 марта на 12 км дороги Кызыл — Эрзин.

ДТП в Туве МВД Тувы

По данным ведомства, не имевший водительских прав 21-летний житель Кызыла за рулём автомобиля Honda Logo не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате происшествия от тяжести полученных травм водитель скончался на месте. Также с закрытым переломом средней третьи бедра со смешением в хирургическое отделение Республиканской больницы госпитализирована 19-летняя пассажирка», — отметили в ведомстве.

Ещё троим пассажирам в возрасте 21−22 лет оказана разовая медицинская помощь. Как отмечается, все находившиеся в машине граждане не были пристёгнуты ремнями безопасности. По факту происшествия организована проверка.

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