Сосновский район, Челябинская область, 10 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Челябинской области пойманы сбытчики почти девяти килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

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Четверо граждан ранее были пойманы в Сосновском районе. Наркосредства изъяли из тайников. По факту покушения на сбыт в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, Задержанные заключены под стражу.

Ранее эта четвёрка уже отбывала наказания за сбыт наркотиков.