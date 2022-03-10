В Челябинской области поймали сбытчиков 9 кг наркотиков
Сосновский район, Челябинская область, 10 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Челябинской области пойманы сбытчики почти девяти килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.
Kerch Vostok
Наркомания
Четверо граждан ранее были пойманы в Сосновском районе. Наркосредства изъяли из тайников. По факту покушения на сбыт в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, Задержанные заключены под стражу.
Ранее эта четвёрка уже отбывала наказания за сбыт наркотиков.