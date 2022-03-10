Эдмонтон, Канада, , 08:46 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём достиг отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 марта сообщается на сайте лиги.

Бекстрём забросил шайбу и отдал результативный пас в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Теперь на его счету в 1000 очков в лиге — 263 гола и 737 голевых передач.

Напомним, Бекстрём играет за «Вашингтон» с сезона 2007/2008. Ранее из игроков команды 1000 очков набрал только Александр Овечкин, это произошло в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эдмонтон» одержал победу над «Вашингтоном» в овертайме со счётом 4:3.

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