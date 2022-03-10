Уфа, , 08:48 — REGNUM Изменения могут внести в бюджет Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Бюджет Tax Credits

Сообщается, что в ближайшее время депутаты госсобрания Башкирии намерены внести изменения в Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«Корректировки носят технический характер. Они отражают изменения, уже внесенные в сводную бюджетную роспись, и учитывают фактически сложившиеся остатки на едином счете бюджета республики. Это наша первая доработка нового трехлетнего бюджета — пока еще без учета фактора антироссийских санкций», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что сейчас специалисты проводят анализ влияния санкций на экономику Башкирии, в случае необходимости бюджет республики будет корректироваться.

Согласно данному проекту закона, в текущем году доходы бюджета Башкирии после уточнений запланированы с ростом на 10,3 млрд рублей (до 256,5 млрд рублей), в 2023 году — с ростом на 5,7 млрд рублей (до 250 млрд рублей), в 2024 году — с ростом на 1,9 млрд рублей (до 246,8 млрд рублей).

Сообщается, что увеличивается также и расходная часть: в 2022 году — на 8,5 млрд рублей, 2023 году — на 5,7 млрд рублей, в 2024 году — на 1,9 млрд рублей.

Отмечается, что дефицит бюджета текущего года уменьшается на 1,8 млрд рублей до 19,6 млрд рублей.

При этом прогноз по бюджетному дефициту 2023 и 2024 годов остается без изменений: 8,4 млрд рублей и 3,5 млрд рублей соответственно.