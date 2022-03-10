Сургутский район, Югра, , 08:45 — REGNUM Жительница Югры, поверив мошенникам из социальной сети, потеряла 2 млн 850 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

В отделение полиции посёлка Фёдоровский Сургутского района обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве в крупном размере.

Женщина в январе 2022 года сети Instagram увидела рекламу о заработке на биржевых торгах с помощью аналитика. Женщина решила заработать игрой на бирже. Она прошла по ссылке. указанной в социальной сети, заполнила анкету и оставила свой номер телефона.

Вскоре ей позвонил неизвестный, представился брокером и рассказал условия торгов на бирже. Он пояснил, что помощь аналитика платная и стоимость услуги составляет 5% от дохода. Мужчина предложил для начала пополнить счёт на $190, после чего ей назначат личного аналитика. Как только деньги были отправлены, с женщиной в мессенджере WhatssApp связалась «аналитик» Евгения. Потом югорчанке поступила ссылка для регистрации на сайте mobtrader.goldenhawkgroup.com, где в личном кабинете она увидела свой депозит в размере 190$.

Евгения сообщила, что самостоятельно пополнять счёт у женщины не получится, средства необходимо сначала переводить аналитику, который будет переводить их на счёт в долларах. Первый платёж югорчанка совершила в размере 120 тысяч рублей со своей кредитной карты. Этого было мало, и «аналитик» потребовала пополнить счёт на сумму не менее $20 тысяч. Тогда югорчанка оформила кредит в банке.

После женщине прислали документы для заключения договора инвестирования в бизнес с GOLDEN HAWK LIMITED и обучающие ролики. Осознавая все риски в том числе, что можно лишиться всех вложенных денег, она всё-таки начала торги и взяла ещё три кредита в различных банках на общую сумму 2 миллиона 850 тысяч рублей.

После очередного перевода денег на депозит, с потерпевшей связалась Евгения и сообщила, что в ближайшее время не сможет выходить на связь и курировать торги. С тех пор «аналитик» исчезла бесследно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).