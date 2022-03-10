Калуга, 10 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. О повышенном спросе на сахар в продовольственных магазинах региона сообщил в своём Telegram-канале министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар-песок

«В настоящее время наблюдается повышенный спрос на сахарный песок, что приводит к нарушениям логистических цепочек в торговых сетях, а по законам рынка ‑ и к росту цен. Ведь мы все знаем, чем выше спрос — тем быстрее растёт цена. Кроме того, производители отказываются от проведения акций! Логика следующая: зачем проводить акции и снижать цены, если и так товары раскупаются! По данным торговых сетей, на складах имеется достаточный запас продуктов. Призываю вас, не создавайте ажиотаж, не копите товарные запасы у себя дома! Любой товар со временем утрачивает свое качество», — отметил Николай Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила сахарным заводам письма, в которых обратила внимание на необходимость соблюдения «принципов ответственного ценообразования» на рынке сахара.

«В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен на сахар ФАС России отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен недопустимо», — заявили в антимонопольной службе.