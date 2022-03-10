Якутск, 10 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Усть-Алданской центральной районной больнице появилось оборудование для медобследований, которые раньше приходилось проводить за пределами муниципалитета. Теперь, благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», жители района смогут пользоваться новым современным 16-срезовым компьютерным томографом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«До этого во всём Усть-Алданском улусе не было компьютерного томографа. Наши пациенты были вынуждены ездить в Якутск или в село Майя Мегино-Кангаласского района, чтобы пройти исследование на компьютерном томографе. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения сейчас сверхточные исследования будем проводить на месте», — отметила главный врач Усть-Алданской центральной районной больницы Анна Петрова.

Теперь в районной больнице смогут проводить сложные исследования, в том числе при внутричерепных кровоизлияниях, нарушениях мозгового кровообращения, черепно-мозговых травмах. Кроме того, оборудование необходимо для отслеживания состояния пациентов, переболевших COVID-19.

Томограф уже подключен, для его использования сотрудники ЦРБ прошли специальное обучение. Снимки будут загружаться прямо в электронные карты пациентов.

«Аппарат позволит оценить состояние головного мозга, позвоночника, органов брюшной полости и малого таза, грудной клетки и других органов, рассчитать объём кровоизлияния при инсультах, процент поражения лёгких при коронавирусной пневмонии», — подчеркнула Анна Петрова.

Ранее компьютерные томографы получили четыре районные больницы Якутии. Предполагается, что с 2021 по 2025 годы по нацпроекту «Здравоохранение» республика получит 385 единиц различного медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в районные больницы Якутии благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» доставили передвижные медицинские комплексы, которые фактически являются мобильными поликлиниками.