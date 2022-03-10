Будапешт, 10 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Венгрии 10 марта пройдут выборы президента, победу на которых впервые может одержать женщина — кандидат от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Каталин Новак, до недавнего времени занимавшая пост министра по делам семьи.

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Полномочия действующего президента Венгрии Яноша Адера, проработавшего на этом посту два отведённых законом пятилетних срока, заканчиваются 10 мая. За нового главу государства проголосует парламент Венгрии, в котором необходимое для победы своего кандидата большинство имеет правящая коалиция, в которую наряду с ФИДЕС входит Христианско-демократическая народная партия (ХДНП). Поскольку она также поддержала кандидатуру 44-летней Новак, победа убеждённой сторонницы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана считается практически неизбежной.

Властные полномочия президента Венгрии, которая является парламентской республикой, достаточно ограничены, основная власть в стране принадлежит возглавляющему правительство премьер-министру. Президент прежде всего считается политической фигурой, призванной объединять всех венгров.

На посту министра по делам семьи Новак последовательно отстаивала сохранение в стране традиционных ценностей, в том числе — закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей

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