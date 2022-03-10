Донецк, 10 марта 2022, 08:40 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 10 марта обстреляли населённый пункт Михайловка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.
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Согласно опубликованным данным, обстрел вёлся в 8:00 со стороны населённого пункта Троицкое. По Михайловке выпущено десять мин калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, со стороны Марьинки утром 10 марта по Донецку выпущено шесть мин, рассказали в СЦКК.