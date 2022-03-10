Москва, , 08:36 — REGNUM С 10 марта 2022 года международные платёжные системы Visa и Mastercard, которыми пользовались российские граждане, перестают работать за границей, в иностранных онлайн-магазинах. Также перестанут работать сервисы Apple Pay и Google Pay, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Кредитные карты Visa и Mastercard Maxpayne473

При этом все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме до окончания срока их действия, указанного на карте.

По картам Visa и Mastercard в России можно совершать без ограничений все банковские операции: платить за товары и услуги, пополнять карты, снимать наличные в банкоматах и делать переводы с карты на карту.

Как сообщало ИА REGNUM, специально перевыпускать карту «МИР», закрыв Visa и Mastercard раньше срока, не планируется.

Читайте подробнее: Visa и Mastercard временно перестают работать в России