Пекин, 10 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая возобновила желтый уровень тревоги из-за густого тумана в некоторых регионах страны, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Туман

По данным Национального метеорологического центра, с утра и до вечера 10 марта ожидается сильный туман в Бохайском проливе, большинстве районов Желтого моря, прибрежных водах полуострова Ляодун, полуострова Шаньдун и провинции Цзянсу. Видимость в некоторых пострадавших районах будет снижена до менее чем 1000 метров, сообщили в центре.

Водителей попросили соблюдать безопасное ограничение скорости, а аэропортам, автострадам и портам было рекомендовано принять соответствующие меры безопасности. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о суровых погодных условиях с цветовой кодировкой, причем наиболее серьезным является красный код, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.