Москва, 10 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в Словакии. Об этом 10 марта сообщается на сайте СКР.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Братиславе Виталий Житнюк заявил, что в ночь на 9 марта вандалы осквернили памятник солдату-освободителю в городе Свидник на востоке Словакии.

«Глава СК России поручил подчиненным провести процессуальную проверку по данному факту, запросить необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России и доложить об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Славин» был сооружён в честь воинов Красной армии, погибших в боях за освобождение Братиславы в годы Второй мировой войны. На территории комплекса покоятся останки 6 845 красноармейцев, среди которых были представители многих национальностей, в том числе русские и украинцы.

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