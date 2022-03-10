Таллин, , 08:33 — REGNUM Чтобы выйти победителем в ситуации с военной операцией России на Украине Евросоюзу надо понять, что речь идет о продолжительном противостоянии, и набраться терпения. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в Европарламенте, сообщила канцелярия правительства страны.

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По словам Каллас, мир уже не станет таким, как до 24 февраля 2022 года:

«В будущем мы будем говорить о том, что было «до» и что пришло «после». Она выразила оптимизм по поводу единодушной, по ее мнению, реакции стран ЕС на события на Украине. Она отметила, что Европейский союз был в числе первых представителей «свободного мира», отреагировавших на украинские события 2022 года: «Мы действительно поступали как геополитический союз».

Премьер-министр подчеркнула, что ЕС должен направить свой изменившийся настрой на создание умной политики сдерживания: «Мы должны действовать с прицелом на будущее. Нам нужно быть стратегически терпеливыми, потому что мир воцарится не завтра».

Калллас предлагает ЕС терпеть вызванные противостоянием с Россией трудности, так как «Россия предполагает, что мы скоро будем готовы сделать шаг назад». Поэтому, считает глава эстонского правительства, страны Евросоюза должны продолжить политику жестких санкций и однозначно поддерживать нынешние украинские власти.

«Чтобы у санкций и изоляционных мер было время проявить все свое влияние», — добавила Каллас.