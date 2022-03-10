Ереван, , 08:31 — REGNUM Баку развернул информационную кампанию против миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам заявил депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Честь имею» Тигран Абрамян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шаги и действия, которые Баку предпринимает в арцахском направлении, полностью укладываются в логику подрыва российского авторитета в Арцахе и на Закавказье в целом», — сказал Абрамян.

Он также отметил, что азербайджанские и турецкие СМИ работают в «антироссийском ключе». По мнению депутата, в случае углубления кризиса вокруг Украины нападки на Россию усилятся.

Стоит отметить, что в феврале и марте в минобороны Азербайджана стали регулярно сообщать об обстрелах со стороны Нагорного Карабаха. Поскольку Баку отказался от такого наименования региона, республику называют «территория Азербайджана, временно подконтрольная российским миротворцам». В Нагорном Карабахе факты стрельбы отрицают.

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