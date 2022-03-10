Эдмонтон, Канада, 10 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Michael Miller Евгений Кузнецов

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили защитник Коди Сеси и нападающие Кайлер Ямамото, Брэд Мэлоун и Коннор Макдэвид.

В составе «Вашингтона» отличились форварды Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши, оформивший дубль. Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 66 очков. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 72 очками.

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