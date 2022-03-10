Токио, , 08:30 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида поздравил Юн Сок Ёля с избранием на пост президента Южной Кореи, а также выразил надежду на улучшение отношений между Сеулом и Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи с журналистами представитель Японии сообщил о планах сотрудничества с новым правительством Южной Кореи ля улучшения отношений, а также подтвердил неизменность позиции Токио по неразрешенным историческим вопросам.

Отметим, что речь шла о проблеме принудительного труда и сексуального рабства в период японского колониального правления (1910−1945 гг). Однако по мнению японской стороны, эти вопросы были решены посредством договоров, подписанных в 1965 и 2015 гг.

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