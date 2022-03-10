Уфа, , 08:32 — REGNUM Начальника отдела следственной части ГСУ МВД Башкирии обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Автомобили Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, в конце 2019 года фигурант уголовного дела принял к производству уголовное дело по признакам совершения работниками фирмы мошеннических действий при реализации автомашин в результате чего 248 гражданам был причинен ущерб на сумму более 35 млн рублей, в рамках этого дела в обеспечительных целях был наложен арест на 42 автомашины, принадлежащих фирме.

В материалах дела указано, что фигурант уголовного дела, превышая свои должностные полномочия, незаконно удовлетворил ходатайство адвоката сторонней фирмы, представившей документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные автотранспортные средства, отменил наложенный арест на автомобили и выдал ранее изъятые паспорта транспортных средств.

«В последующем, часть автомобилей на общую сумму свыше 19 млн рублей были реализованы различным юридическим и физическим лицам», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате были нарушены права и законные интересы граждан в связи с утратой имущества, за счет которого подлежит возмещению причиненный преступлением ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.