Кабул, , 08:30 — REGNUM Строительство газопровода ТАПИ остановлено из-за отсутствия финансирования со стороны Азиатского банка развития. По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», официальный представитель министерства энергетики Пакистана заявил, что Азиатский банк развития прекратил финансирование туркменского газотранспортного проекта через территорию Афганистана в Пакистан и Индию под названием ТАПИ.

Газопровод ТАПИ Tasnimnews.com

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Как сообщает News International, представитель пакистанского министерства энергетики, знакомый с результатами недавней встречи высокопоставленных пакистанских чиновников с официальными лицами Туркмении, заявил, что причиной решения Азиатского банка развития стало непризнание правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Азиатский банк развития выступал фасилитатором и координатором проекта ТАПИ, а последним решением проект будет практически остановлен.

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Протяженность газопровода ТАПИ составляет около 1800 км, из которых 750 км проходят по территории Афганистана — провинциям Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар.

Соглашение ТАПИ было подписано представителями Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии в марте 2017 года, однако реализация проекта в Афганистане ещё не началась.