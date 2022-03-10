Джакарта, , 08:29 — REGNUM Около 200 жителей Индонезии оставили свои дома после серии извержений вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Мерапи Crisco 1492

Жители начали самостоятельно эвакуироваться в ратушу 9 марта в 23:30 по западно-индонезийскому времени. Местные жители вернутся домой, когда ситуация станет благоприятной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центр исследований, разработок и геологических бедствий наблюдал усиление сейсмической активности вулкана Мерапи. Вулкан начал выпускать горячие облака.

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