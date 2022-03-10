Улан-Удэ, 10 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ при реконструкции административного здания рабочие на чердаке нашли два мумифицированных человеческих эмбриона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, они приняли их за младенцев.

СУ СКР по Бурятии Человеческие эмбрионы найдены на чердаке здания в Улан-Удэ

Новость об этом начала распространяться в соцсетях. Однако в ходе осмотра выяснилось, что развитие эмбрионов соответствует 14−16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода составлял около 120−125 грамм, и эмбрионы являлись заведомо нежизнеспособными.

«Скорее всего, найденные эмбрионы являлись демонстративными лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия, так как в указанном здании когда-то располагалось медицинское образовательное учреждение, а рядом с эмбрионами на крыше также обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 — начала 20 века, исходя из этикеток и маркировки на некоторых находках», — отметили в управлении.

С учётом степени высыхания эмбрионы могли пролежать под слоем шлака на чердаке десятки лет или даже сотню. Тем не менее, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия, назначена судмедэкспертиза.