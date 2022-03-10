Ла-Пас, , 08:27 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что страны Европы пытаются запретить СМИ объективно освещать конфликт на Украине.

Эво Моралес Sebastian Baryli

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В интервью РИА Новости он рассказал, что Европа пытается заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине, где националисты убили тысячи людей. При этом Моралес отметил, что обострение на Украине спровоцировало экспансия НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты убили несколько тысяч пророссийских граждан Украины, что является преступлением против человечности, заявил Эво Моралес.