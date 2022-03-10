Пекин, , 08:27 — REGNUM Два временных рейса с китайскими гражданами, эвакуированными с Украины, благополучно прибыли в Китай 10 марта, сообщает агентство Синьхуа.

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В 8:02 по пекинскому времени 10 марта первый рейс прибыл в столицу провинции Чжэцзян города Ханчжоу на востоке Китая, а второй рейс прибыл в 11:12 по местному времени в город Цзинань провинции Шаньдун на востоке Китая.

До сегодняшнего дня семь временных рейсов, доставляющих граждан Китая с Украины, уже благополучно вернулись в Китай.