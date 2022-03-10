Ташкент, 10 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта принял делегацию Ирана во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-иранских отношений и актуальные аспекты регионального взаимодействия», — говорится в сообщении.

Глава Узбекистана с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне.

«Растут объемы взаимной торговли, углубляется промышленная кооперация ведущих предприятий и компаний двух стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом месяце в городе Тегеране были успешно проведены очередное заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум. Запланирован еще целый ряд важных мероприятий. Положительно оценены практические результаты первого заседания Совместной комиссии по безопасности, состоявшегося сегодня в городе Ташкенте.

«В ходе беседы особое внимание было уделено продвижению проектов и программ партнерства в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, продолжению эффективного сотрудничества в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе противодействия растущим угрозам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности и незаконного оборота наркотиков», — говорится в сообщении.

Также, состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане и мерам по оказанию необходимого содействия для преодоления гуманитарного кризиса в этой стране.