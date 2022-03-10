Москва, , 08:22 — REGNUM В центре европейской части России в предстоящие выходные ожидается повышение дневных температур, сообщил 10 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москва Марина Каширская © ИА REGNUM

«В субботу (12 марта) в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что в воскресенье, 13 марта, ожидается +3…+5 °C, в дальнейшем днём также будет +2…+7 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве и Подмосковье был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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