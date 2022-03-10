Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Вашингтон должен немедленно прекратить «незаконные работы в области военной биологии», которые Соединённые Штаты ведут в том числе на постсоветском пространстве. С таким призывом выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Лаборатория (сс) IAEA Imagebank

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Также он призвал Вашингтон «перестать блокировать усилия международного сообщества по укреплению режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а также препятствовать возобновлению работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки.

Российский дипломат также заявил, что США серьёзно обеспокоены раскрытием правды о работах по военно-биологической программе на территории Украины. Об этом свидетельствуют заявления американских властей, прозвучавшие в ответ на обвинения в разработке биологического оружия со стороны России.

«Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьёзной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в сообщении посольства РФ в США в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия.

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В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подчеркнула, что Вашингтон старается не допустить перехода объектов, где проходят биологические исследования, имеющихся на территории Украины, под контроль России.

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Добавим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить проект обращения в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.

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