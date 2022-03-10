Донецк, , 08:20 — REGNUM Вооруженные силы Украины провели обстрел Донецка. Об этом 10 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Согласно информации, утром около 7:30 по городу было выпущено шесть мин калибром 120 мм. Уточняется, что обстрел производился со стороны населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, находящегося под контролем ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, провокация совершена украинскими боевиками в отношении важного стратегического объекта на Украине, где проводится спецоперация ВС России — подстанции и ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС.