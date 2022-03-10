Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти Brent на Московской бирже 9 марта открылись уверенным ростом, к вечеру цена эталонного сорта выросла по сравнению с закрытием торгов 4 марта почти на 9% до $120,8 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтепровод на Аляске (сс) Ryan McFarland

Между тем, на торгах в Лондоне нефть Brent сильно подешевела по сравнению с закрытием 8 марта, так как угроза эмбарго в отношении российской нефти со стороны всех стран G7 после заявлений президента США Джо Байдена значительно уменьшилась.

Байден заявил, что в США относятся с пониманием к нежеланию европейских стран отказаться от импорта российской нефти.

Ранее в российском Минэнерго допустили рост цен на нефть до $300 за баррель на фоне отказа западных стран от нефти из России.

Пока цены на нефть не достигли даже $150 за баррель, но импортёры нефти заранее готовятся к наихудшему сценарию.

Сегодня, 10 марта, утром мировые цены на нефть поднимаются в рамках коррекции, Цена на нефть марки Brent выросла на 3,29%, до $114,8, нефть WTI — на 1,92%, до $110,79 за баррель

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $119—122 за баррель.

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