Челябинск, 10 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Vk.com/hcmetallurg Хоккейный клуб «Металлург»

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Семён Кошелев, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. У «Барыса» точным броском отметился форвард Кирилл Савицкий.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ.