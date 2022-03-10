Абакан, 10 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В водоёмах Хакасии обнаружили загрязняющие вещества, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

Жители Хакасии жалуются в минприроды на загрязнение водных объектов. Уточняется, что речь идёт о ручье Аршановка в Алтайском районе, реке Рудная Киня в районе Абазы.

Сотрудники министерства и аккредитованная лаборатория отобрали пробы поверхностных вод на этих водных объектах. В местах сброса сточных вод выявлены превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. В реке Рудная Киня обнаружено превышение ионов аммония (в 4,8 раза), нефтепродуктов (в 1,1 раза), железа (в 1,5 раза). В ручье Аршановка выявлено превышение ионов аммония (в 1,8 раза), нефтепродуктов (в 1,7 раза).

По словам начальника отдела регионального государственного экологического надзора минприроды Хакасии Евгения Потылицина, в зоне отбора проб осуществляют свою деятельность добывающие предприятия. Они подлежат федеральному государственному экологическому надзору.

«Все полученные данные переданы в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер в рамках полномочий», — отметил Потылицин.

Мониторинг водных объектов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абыйском районе Якутии в марте 2022 года между селом Хону и посёлком Белая Гора вытекло из ёмкости топливо.

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