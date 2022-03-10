Ташкент, 10 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Визит делегации Узбекистана во главе c министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым в Соединенные Штаты Америки состоялся 6−9 марта. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

U.S. Department of State Встреча Узбекистана и США

Визит прошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам иннаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства в декабре 2021 года.

«В рамках пребывания в Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел переговоры с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия дипломатических отношений и 20-летия стратегического партнерства между Узбекистаном и США.

«Министр Камилов и Госсекретарь Блинкен также обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-американских отношений, актуальные вопросы региональной безопасности и стабильности, включая гуманитарную ситуацию в соседнем Афганистане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание уделено практическим аспектам регионального взаимодействия в рамках формата «С5+1».

Также, в ходе пребывания в США делегация Узбекистана также провела встречи и переговоры с представителями администрации США, членами Конгресса, американскими деловыми и академическими кругами.