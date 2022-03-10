Пекин, 10 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Интермодальные железнодорожные поезда груженые 100 импортированных автомобилей из ОАЭ, отправились из Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая 4 марта и прибыли в город Ланьчжоу провинции Ганьсу на северо-западе страны 9 марта, сообщает агентство Синьхуа.

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Это первый случай, когда автомобили из стран Ближнего Востока вышли на рынок материковой части Китая через Новый Международный сухопутно-морской торговый коридор и логистический коридор, совместно построенный регионами западного Китая и Сингапуром, говорится в сообщении компании China Railway Nanning Group Co., Ltd.

С целью обеспечения бесперебойной отгрузки, на этот раз железнодорожные власти Гуанси укрепили сотрудничество с таможенными департаментами и предприятиями интермодальных перевозок, сказал представитель Guangxi Yanhai Railway Company Limited Хуан Гуанхуэй. Торговый коридор на сегодняшний день охватывает 311 портов в 106 странах и регионах мира.