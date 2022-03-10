Кисловодск, Ставропольский край, 10 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Подведены итога конкурса на лучший логотип города Кисловодска. Его победителем стала жительница Барнаула Алена Б. Ей достался главный приз — путевка на отдых в городе-курорте, сообщил 9 марта глава города Евгений Моисеев.

Константин Кудинов Кисловодск

«Жюри выбрало одного победителя и трех призёров конкурса, которые получат призы и подарки. Каждая работа была интересна и уникальна. Спасибо всем за участие и интересные идеи! А победительницей конкурса стала Алёна Б. из города Барнаул», — написал мэр на странице в соцсети Instagram.

Как отметил Моисеев, конкурс был поистине народным, его участниками стали более 200 человек. Среди них были горожане и гости Кисловодска, профессиональные художники и просто люди, влюбленные в город.