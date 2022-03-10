Пермь, 10 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Пермском крае 52-летняя оренбурженка стала фигуранткой уголовного дела. Женщину обвиняют в краже денег у сожителя, с которым она познакомилась в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Прикамью.

Уголовное дело

По данным ведомства, в ноябре 2020 года овдовевшая женщина познакомилась в социальной сети с жителем Очёрского городского округа и через месяц переехала к нему на постоянное место жительства. Во время отсутствия сожителя дома оренбурженка нашла в его рюкзаке 155 тыс. рублей. Впоследствии она украла эти деньги, вызвала такси и уехала.

Мужчина обратился в полицию с заявлением об исчезновении сожительницы с деньгами. На телефонные звонки женщина не отвечала, по ее прежнему месту регистрации был обнаружен сгоревший дом.

Злоумышленницу обнаружили на территории Оренбуржья и задержали. Злоумышленницу доставили в Очер. Она призналась, что потратила все деньги. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Оренбурженка находится под стражей.