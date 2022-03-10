Москва, 10 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро на Московской бирже 9 марта значительно отступили от достигнутых накануне максимумов в 154 руб. за доллар и 171 руб. за евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

К вечеру за доллар давали уже 119−120 руб., а за евро — около 123−124 руб., хотя скачки единой европейской валюты выше 132 руб. иногда имели место.

В целом ситуация на валютном рынке остаётся нервной и неустойчивой. Поздно вечером 8 марта Банк России объявил о введении временного (до начала сентября 2022 года) запрета на покупку наличной иностранной валюты физлицами.

Это связано и с дефицитом иностранной валюты у самого ЦБ РФ в связи с блокировкой половины его резервов, и с необходимостью избежать ажиотажа на рынке наличной валюты, который бы неизбежно перекинулся на биржевой рынок.

Правительство РФ объявило сегодня о чрезвычайных мерах по поддержке государством ряда отраслей экономики и населения, что вселило в рынок немного оптимизма.

Сегодня, 10 марта, Банк России снова принял решение не возобновлять торги на Московской бирже.

На сегодняшний день можно ожидать курс доллара в широком коридоре 115−125 руб., евро — в таком же широком интервале в 132−142 руб.

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