Тегусигальпа, 10 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Бывший начальник полиции Гондураса Хуан Бонилью задержан властями республики по запросу США, в котором он обвиняется в организации сети наркотрафика. Об этом 9 марта сообщает газета Heraldo.

(сс) U.S. Department of State Хуан Орландо Эрнандес

Бонилья возглавлял полицию Гондураса с 2012 по 2013 год. По данным издания, его задержали в городке Самбрано, расположенном примерно в 25 километрах к северо-западу от столицы Гондураса Тегусигальпы.

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула против Банильи (как и против арестованного ранее экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса) обвинения в причастности к незаконному обороту наркотиков, применению и хранению оружия. В случае выдачи в США бывшему главному полицейскому республики может грозить пожизненное заключение в американской тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Гондураса усилила охрану здания Национального управления сил специального назначения в Тегусигальпе, где содержится бывший президент Хуан Орландо Эрнандес, задержанный по запросу США. Срок президентских полномочий Эрнандеса истёк 27 января.