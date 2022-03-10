Джакарта, 10 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Центр исследований, разработок и геологических катастроф в Индонезии призвал жителей проявлять бдительность в связи с усилением сейсмической активности вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

commons.wikimedia.org Вулкан Мерапи

По данным агентства, на вершине вулкана начали образовываться горячие облака.

«Общественности рекомендуют не приближаться к обозначенным потенциально опасным зонам и повысить бдительность», — говорится в заявлении центра исследований, разработок и геологических катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная поисково-спасательная группа эвакуировала 253 пассажира и экипаж парома KMP Ngafi, который сел на мель вблизи острова Моротаи.

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