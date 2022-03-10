Токио, 10 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о предоставлении налоговых льгот организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды, идет вразрез с позицией Японии по территориальному вопросу, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северных территорий, привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, новым организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа (территория Курильских островов) после 1 января 2022 года при соблюдении определенных условий предоставляются налоговые льготы.

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