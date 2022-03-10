Пекин, 10 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Китай обладает уверенностью, условиями и возможностями для нивелирования системных финансовых рисков благодаря последовательным усилиям по предотвращению и устранению этих рисков, заявил центральный банк страны, передает агентство Синьхуа.

David290 Народный банк Китая

Риски, накопленные за длительный период в финансовой системе страны, были эффективно устранены, и финансовые риски, как правило, поддаются контролю, говорится в заявлении на вебсайте Народного банка Китая. Финансовые учреждения банковской отрасли сохранили стабильность, поскольку активы сектора составляют более 90% финансовой отрасли.

По результатам рейтинга банка в четвертом квартале 2021 года, 4082 из 4398 финансовых учреждений в рейтинге попали в безопасную зоны, и их активы составили 98,96% от общего объема банковской отрасли. Примечательно, что 24 крупных банка, которые могут похвастаться почти 70% активов в секторе, получили благоприятные рейтинги, сыграв значительную роль в стабилизации финансовой системы страны.

Ожидается, что число банков с высоким уровнем риска сократится до менее чем 200 в конце 14-й Пятилетки (2021−2025), в то время как этот показатель снижался в течение шести кварталов подряд с пика в 649 в третьем квартале 2019 года до 316, сообщил центральный банк.

Китай продолжит совершенствовать свою нормативно-правовую базу денежно-кредитной и макропруденциальной политики в рамках мер по усилению антициклических корректировок и сдерживанию распространения рисков.