Пермь, 10 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Перми обсуждается новый подход к системе штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Для зайцев предлагают повысить размер штрафа с 500 рублей до 2,5 тыс. рублей, а при повторном нарушении с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Проезд по безлимитному проездному документу без регистрации поездки повлечет за собой вынесение предупреждения или штраф в 500 рублей. Авторы такого подхода считают, что таким образом, будет обеспечен разумный сдерживающий эффект от совершения правонарушений.

«Сумма штрафа превышает стоимость безлимитного проездного на месяц. Логика этого законопроекта заключается в том, чтобы человеку было выгоднее купить безлимитный проездной. Главная наша задача — не наказать, а предотвратить правонарушение», — сказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Стоит отметить, за полгода внедрения бескондукторной системы в городском общественном транспорте доля безбилетных пассажиров остается стабильной и составляет порядка 20%. При этом выпадающие доходы от безбилетного проезда сопоставимы с расходами на фонд оплаты труда кондукторов. На сегодняшний день 60% от общего количества транспортных средств уже работает без кондукторов.

Численность службы контролеров составляет 71 человек, в планах на ближайший год ее увеличение более чем вдвое. Еженедельно проводится более 2 тысяч проверок оплаты, в ходе которых более 130 человек привлекаются к административной ответственности. Всего же за шесть месяцев внедрения бескондукторной системы примерно 1 тысяча человек оштрафована за безбилетный проезд.