Уфа, 10 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Жителя Башкирии признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда республики.

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Сообщается, что 9 марта суд вынес постановление в отношении гражданина о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В результате виновный в совершении этого правонарушения был оштрафован на 40 тысяч рублей.

В суде было установлено, что вечером 5 марта 2022 года в г. Уфе мужчина находился на площади им. Ленина около памятника В. И. Ленину. Он осуществлял публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ и ее граждан, поддержки международного мира и безопасности.

Суд установил, что мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Отмечается, что мужчина свою вину признал и раскаялся, пояснив, что, намеревался высказать свое мнение по общественно-политическому вопросу.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.